Йоканович: «Я бы не сказал, что выход второго нападающего поменял ход игры»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) поразмышлял насчет игрового времени Константина Тюкавина.

- Видите ли вы возможность выхода двух нападающих в стартовом составе? Смолова и Кости Тюкавина. Видно, что Тюкавин забивает голы после выхода на замену, но все равно теряет тонус. Он до гола промахнулся мимо мяча в штрафной. Ему будто не хватает игрового времени. Это один из главных талантов российского футбола.

- На самом деле сегодня в течение игры нам несколько раз пришлось поменять привычную схему и перейти на два нападающих. Но я бы не сказал, что выход второго нападающего поменял ход игры. Здесь мы, наверное, больше говорим о подходе, о том внутреннем огне, который был у игроков или его не было. Как в первом тайме, где нам не хватало жажды борьбы, что мы проявили в тайме втором. Используя сегодня двух нападающих, мы смогли из этого извлечь выгоду для себя и достаточно хорошо себя проявили. Если же говорить о том, кто больше играет, будет больше играть Костя, то мне будут задавать вопрос: почему больше играет Костя, а не Федя. И наоборот. Здесь нам, наверное, нужно найти какую-то правильный рецепт, правильную химию, используя двух нападающих. Но вполне вероятно, что будут матчи, когда мы именно будем прибегать именно к схеме 4-4-2, но сейчас если вернуться к нашей сегодняшней игре, то не схема поменяла матч, а наш подход, когда мы перевернули свое отношение к игре, когда мы начали биться и бороться на каждом квадратном метре футбольного поля.