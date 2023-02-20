Степашин: «Возможный переход Захаряна в турецкий клуб — фейк»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем полузащитника команды Арсена Захаряна.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может продолжить карьеру в «Галатасарае». Степашин опроверг эту информацию, выразив мнение, что выступать в чемпионате Турции Захаряну будет неинтересно.

«Будут предложения — будем рассматривать. Его возможный переход в турецкий клуб — фейк. Уж если играть, то либо в немецком, либо в испанском первенстве. Но пока он хорош и здесь», — цитирует Степашина «КП Спорт».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл за «бело-голубых» 22 матча, забив три гола и отдав шесть результативных передач.