«Динамо» не меняет расписание третьего сбора в Турции

Московское «Динамо» не планирует вносить изменения в расписание подготовительных сборов в Турции, несмотря на сильное землетрясение, произошедшее сегодня утром на юге страны.

«Сейчас никаких изменений не планируется, Анталья – далеко от эпицентра землетрясения. Хотелось бы выразить соболезнования и слова поддержки всем, кого затронула эта ситуация», - цитирует пресс-службу «бело-голубых» «Чемпионат».

В клубе добавили, что после контрольной игры с «Енисеем», которая прошла сегодня, динамовцы отправятся на несколько дней в Москву. Третий сбор «Динамо» снова пройдёт в Турции в феврале.

Ранее от запланированного сбора в Турции не отказались и в московском «Спартаке».