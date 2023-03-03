Ломаев рассказал, как воспринял потерю места в стартовом составе «Крыльев Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о том, как воспринял потерю места в стартовом составе самарской команды в концовке первой части текущего сезона.

24-летний голкипер признался, что спокойно отнёсся к сложившейся ситуации, так как ранее уже переживал подобное в «Чертаново».

«Бывают в футболе ситуации, когда не играешь. Главное, не переставать тренироваться, усердно трудиться, и тебе всё вернётся», — цитирует Ломаева Sport24.

В текущем сезоне Ломаев провёл за «Крылья Советов» 16 матчей, пропустил 22 гола и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров РПЛ самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч команда Игоря Осинькина проведёт 5 марта против «Динамо». Начало — в 14:00 по московскому времени.