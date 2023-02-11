Сычевой – об Осинькине: «Топ-тренер, уделяющий много времени мелочам»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Сычевой высказался о работе под руководством наставника самарского клуба Игоря Осинькина.

«Это сильный специалист. Топ‑тренер, уделяющий уйму времени мелочам. Во многих командах на какие‑то детали могут не обращать внимание, а Игорь Витальевич внимательно следит за всем», - цитирует Сычевого Metaratings.

Нападающий пояснил, что тренер следит за тем, чтобы игроки пасовали партнёру в «правильную» ногу, а игрок при приёме мяча делал меньшее число касаний.

«С ним интересно работать, мелочи для него очень важны, ведь из мелочей вырастают большие вещи», - добавил Сычевой.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 17 туров 20 очков.