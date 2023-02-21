Романо: «Захарян остаётся в списке интересов многих клубов на ближайшие месяцы»

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что переход молодого футболиста из московского «Динамо» в стамбульский «Галатасарай» не состоится.

«Арсен Захарян не перейдет в «Галатасарай», договорённости о подписании российского таланта из московского «Динамо» нет. Однако он остается в списке многих клубов на ближайшие месяцы», - пишет Романо в соцсетях.

Напомним, ранее в прессе появилось множество новостей про возможный переход игрока в турецкий топ-клуб, однако сам игрок и его отец опровергли эту информацию.

Арсену Захаряну 19 лет, он является одним из железных игроков основы московского «Динамо», прошлым летом, а также этой зимой игрока активно сватали в «Челси».