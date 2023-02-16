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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Захарян достоин большей команды, чем «Галатасарай»

16 Февраля 2023 • 14:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об отказе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна переходить в «Галатасарай».

Ветеран поддержал выбор 19-летнего хавбека, так как считает, что «Галатасарай» не подходит молодому футболисту.

«Стиль, который там любят, совсем не подходит Арсену. Пускай поиграет в «Динамо» этот сезон, а дальше уже примет финальное решение. Арсен достоин большей команды, чем «Галатасарай», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока сборной России оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в футболке московской команды 22 матча, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Анзор Кавазашвили Арсен Захарян
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