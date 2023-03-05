Кобелев: «Динамо» выиграло матч, который команда не должна была выигрывать, «Крылья» не заслужили поражение

Российский тренер Андрей Кобелев высказался после победы «Динамо» над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Кобелев сказал «РБ Спорту», что «Крылья» первый тайм провели лучше «бело-голубых», команда была резкой и хорошо держала мяч, но во второй половине встречи «Динамо» добавило за счет замен. В конце матча столичный клуб имел небольшое преимущество, но «Динамо» не должно было выигрывать.

После 18 туров подопечные Славиши Йокановича сохранили за собой четвертую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. «Крылья Советов» идут на 11-й строчке, имея в своей копилке 20 баллов.