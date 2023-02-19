Осинькин: «Идёт процесс подписания контракта с Александром Зуевым»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил о переговорах с полузащитником «Химок» Александром Зуевым.

«Идёт процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и всё будет хорошо», — цитирует Осинькина Sport24.

Также тренер подчеркнул, что уровень Зуева позволит ему конкурировать за место в основном составе самарской команды.

В текущем сезоне 26-летний вингер провёл за «Химки» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 20 очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице.