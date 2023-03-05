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Йоканович объяснил ранние замены Маричаля и Кутицкого

05 Марта 2023 • 17:20 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) ответил на вопросы по подготовке к сопернику и травмах игроков.

- Какие особенности подготовки к одному и тому же сопернику, когда три матча подряд. Наверное, впервые столкнулись с таким в карьере. Уже на третий раз что можно было предоставить нового, чем удивить?

- Дело в том, что когда играешь с одним соперником три раза, наверное, сложно чем-то удивить, сложно найти какую-то особенную подготовку к этому матчу. Да, нечасто бывает, что приходится встречаться с одним и тем же соперником три раза подряд. Первую игру мы проиграли, вторую - сыграли вничью. Конечно, мы хотели сегодня подойти с таким настроем  и подготовкой, чтобы выиграть матч. Он сложился непросто и на самом деле был сложным, но мы склонили чашу весов в свою пользу.

- Чем были вызваны ранние замены Маричаля и Кутицкого?

- Оба игрока попросили замену. Если говорить о Маричале, то он подвернул голеностоп, а ситуация по Кутицкому - был удар в область квадрицепса.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Александр Кутицкий Николас Маричаль
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