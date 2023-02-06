Агент Дасы рассказал о готовности игрока ко второй части сезона РПЛ

Боаз Горен, представитель защитника столичного «Динамо» Эли Дасы, рассказал о настрое игрока перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги.

«У Эли все отлично, он хочет, чтобы всё было тихо и спокойно, фокусируется на выступлениях за «Динамо», — заявил агент футболиста сборной Израиля в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что за московский коллектив Даса выступает с сентября прошлого года, перейдя из нидерландского «Витесса». На счету защитника 13 матчей в футболке «Динамо», в которых Эли отметился одной результативной передачей.