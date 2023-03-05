«Динамо» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Крылья Советов
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Протокол игры
Шунин Антон•Даса Элазар•Маричаль Николас44' (Сазонов Саба (44') •Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Захарян Арсен•Кутицкий Александр•Фомин Даниил•Макаров Денис•Смолов Фёдор•Нгамалё Николя
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Гапонов Илья•Евгеньев Роман•Горшков Юрий•Ежов Роман•Костанца Фернандо•Коваленко Александр•Гарре Бенжамин•Рахманович Амер•Шитов Владислав
05 марта. Стадион "ВТБ Арена".
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