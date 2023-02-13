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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леандро Фернандес – о Жиркове: «Один из лучших игроков России»

13 Февраля 2023 • 22:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес прокомментировал новость о том, что левый универсал Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру в 39 лет.

«Слышал, что вчера Жирков завершил игровую карьеру. Он был одним из лучших игроков России. Мы разговаривали с ним вчера на «Кубке Легенд», но не о футболе», - цитирует Фернандеса «Матч-ТВ».

Напомним, что несколько лет игровой карьеры Жирков провёл в не чужом Фернандесу московском «Динамо» - он выступал за «бело-голубых» с 2013 по 2015 год. Также уже бывший фланговый игрок выступал за петербургский «Зенит», московский ЦСКА, «Химки», «Анжи» и лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Леандро Фернандес
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