Леандро Фернандес – о Жиркове: «Один из лучших игроков России»

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес прокомментировал новость о том, что левый универсал Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру в 39 лет.

«Слышал, что вчера Жирков завершил игровую карьеру. Он был одним из лучших игроков России. Мы разговаривали с ним вчера на «Кубке Легенд», но не о футболе», - цитирует Фернандеса «Матч-ТВ».

Напомним, что несколько лет игровой карьеры Жирков провёл в не чужом Фернандесу московском «Динамо» - он выступал за «бело-голубых» с 2013 по 2015 год. Также уже бывший фланговый игрок выступал за петербургский «Зенит», московский ЦСКА, «Химки», «Анжи» и лондонский «Челси».