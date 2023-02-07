Аленичев: «Не могу представить Захаряна в «Челси», он остановился в росте»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Напомним, что 19-летний хавбек был близок к переходу в лондонский клуб минувшим летом, однако после того, как сделку не удалось осуществить, руководство «Челси» охладело к талантливому россиянину.

Аленичев признался, что не верит в потенциальный переезд Захаряна в Англию, так как молодой игрок остановился в своём прогрессе.

«Не могу его там представить. Того Захаряна, который был при Шварце, невозможно сравнить с нынешним», — цитирует Аленичева Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 игры, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.