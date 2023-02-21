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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Галатасарай» однозначно подходит Захаряну»

21 Февраля 2023 • 19:19 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал последние новости касательно будущего молодого таланта московского «Динамо» Арсена Захаряна. То игрока активно сватают в «Галатасарай» и говорят, что переход вот-вот состоится, то сам Захарян говорит, что желает остаться в своём клубе.

«Галатасарай» - отличный вариант, довольно известная, сильная команда в Европе, которая выступает в сильном чемпионате. Это однозначно хороший вариант для начала зарубежной карьеры, тем более Захарян – молодой игрок. Даже если не получится в Турции, он всегда сможет переехать в другой европейский клуб или вернуться домой», - цитирует Мостового «Матч-ТВ».

Ранее отец Захаряна поставил точку в вопросе перехода российского полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Александр Мостовой Арсен Захарян
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