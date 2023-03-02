Новичок «Крыльев Советов» Гарре заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»

Новичок «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре, ранее выступавший в системе «Манчестер Сити», поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле, сравнив его с наставником самарской команды Игорем Осинькиным.

«У меня максимально положительные эмоции от него (Гвардиолы), я бы сказал, даже сильные. И Гвардиола, и Осинькин поверили в меня — Игорь Витальевич дал мне большой карт-бланш, уделяет много времени», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

Также 22-летний аргентинец признался, что в будущем хотел бы вернуться в английский клуб.

Напомним, что за молодёжную команду «Манчестер Сити» до 19 лет Гарре провёл 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.