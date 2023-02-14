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Агент Захаряна прокомментировал возможный переход в «Галатарасай»

14 Февраля 2023 • 19:18 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Павел Андреев, представитель полузащитника столичного «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о возможном переходе своего клиента в турецкий «Галатасарай».

«Мне ничего об этом неизвестно. На данный момент, Арсен остаётся в «Динамо», — рассказал агент российского хавбека в интервью изданию «РБ Спорт». Напомним, что ранее появилась информация о переговорах Захаряна с клубом турецкой Суперлиги, отметив, что стороны договорились о сделке, сумма которой составит 11 миллионов евро.

В текущей кампании на счету Захаряна 22 матча в футболке «Динамо», в которых он забил три гола при шести результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Арсена в 15 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Павел Андреев Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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