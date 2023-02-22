Зуев: «В Самаре много моих знакомых»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев высказался о переходе в составе самарского коллектива.

«Эмоции от перехода самые положительные. С 2017 года я стал опытнее, команда стала более играющей, город тоже похорошел. Конечно, до перехода следил за «Крыльями», здесь много моих знакомых», — приводит слова полузащитника ютуб-канал клуба. Зуев отметил, что коллектив показывает атакующий футбол, а также рассказал о беседе с наставником «Крыльев» Игорем Осинькиным, с которым игрок обсудил свою позицию на футбольном поле.

Напомним, что Александр Зуев присоединился к «Крыльям Советов» зимой, перейдя из «Химок». В 14 матчах Российской премьер-лиги он не отметился результативными действиями.