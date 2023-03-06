Владислав Шитов рассказал, почему «Крылья» проиграли «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 18-го чемпионата России.

«Первые 35 минут матча с «Динамо» мы точно были не хуже, потом чуть подсели. Не засчитали два гола. Может, это немного сказалось на нас, но мы продолжали атаковать. Во втором тайме отдали инициативу, из-за этого сели близко к воротам и получили гол», — приводит слова Шитова Sport24.

В текущем сезоне 19-летний форвард «Крыльев», арендованный у «Спартака», забил два мяча в 20 матчах с учетом всех турниров.

После 18 туров самарская команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.