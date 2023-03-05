Пивоваров: «Надо работать над улучшением игры»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Динамо» с минимальным преимуществом обыграло самарские «Крылья Советов», чем доволен генеральный директор клуба Павел Пивоваров. В то же время он считает, что команде есть в чем прибавить в смысле качества игры - Пивоваров обратился с соответствующим предложением к тренерскому штабу бело-голубых.

- Мы довольны тем, что победили и бились до конца. Это в том числе показывает характер команды. Я думаю, что тренерскому штабу стоит работать над улучшением качества игры. Уверен, что они сделают выводы, - цитирует слова специалиста «Чемпионат».