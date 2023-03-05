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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пивоваров: «Надо работать над улучшением игры»

05 Марта 2023 • 21:24 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Динамо» с минимальным преимуществом обыграло самарские «Крылья Советов», чем доволен генеральный директор клуба Павел Пивоваров. В то же время он считает, что команде есть в чем прибавить в смысле качества игры - Пивоваров обратился с соответствующим предложением к тренерскому штабу бело-голубых.

- Мы довольны тем, что победили и бились до конца. Это в том числе показывает характер команды. Я думаю, что тренерскому штабу стоит работать над улучшением качества игры. Уверен, что они сделают выводы, - цитирует слова специалиста «Чемпионат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров
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