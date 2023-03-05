Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович: «В итоге нам повезло, мы забили победный гол уже на «флажке» матча»

05 Марта 2023 • 17:07 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) дал комментарий по игре.

- В первую очередь надо отметить, что я доволен, конечно, именно тем, что мы выиграли и взяли три очка. Но надо отметить, что первые 45 минут для нас были обескураживающими. Не то, что мы ждали. У нас было очень мало энергии в наших действиях, мы проигрывали вторые мячи, достаточно большое количество единоборств. То, что Самара не забила мячи, нам повезло. То, что мы ушли на перерыв, имея нули на табло. Во втором тайме мы уже попытались игру перевернуть, проявить жажду борьбы. Мы играем дома, и соперник должен это чувствовать. Пусть не такое большое количество болельщиков сегодня собралось. Но так или иначе соперник должен чувствовать давление. Соответственно, мы должны в свою очередь показывать свои бойцовские качества и свой характер. Команда проявила себя хорошо, в итоге нам повезло, мы забили победный гол уже на «флажке» матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
1.86 3.70 4.30
Видео
112 мин
Краснодар Краснодар
Торпедо Москва Торпедо Москва
2
2
1.45 4.80 7.00
Видео
05.03.23 в 19:30
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.75 2.21
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат прокомментировал ситуацию с Fan ID
18:26 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Крылья Советов» не заслуживали поражение»
18:26 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи», в нём есть дебютант
18:22 · Россия. Премьер-лига
​«Меня выгонят из клуба»: Вратарь «Крыльев» Фролов не захотел говорить о Fan ID
18:13 · Россия. Премьер-лига
Павел Мелёшин уверен, что у «Спартака» остались шансы на чемпионство
18:03 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: В первом тайме казалось, что «Крылья» не проиграют «Динамо»
17:57 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» и «Арсенал» отбегали без моментов и голов
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Селюк считает, что Карпин должен вызвать Дзюбу в сборную России
17:42 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о Дзюбе: «Молодые футболисты ничего не могут сделать — выходит пенсионер и разрывает «Ростов»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» дожало «Крылья Советов» - видео видео
17:21 · Россия. Премьер-лига
Фомин — об игре с «Крыльями Советов»: «Недопустимо так играть при своих болельщиках»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Йоканович объяснил ранние замены Маричаля и Кутицкого
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина: «Верю, что его работа не уходит в песок, может, и в Европу уедет»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Я бы не сказал, что выход второго нападающего поменял ход игры»
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Депутат Госдумы готовит инициативу об отмене Fan ID
Все новости
Рекомендуем