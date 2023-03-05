Йоканович: «В итоге нам повезло, мы забили победный гол уже на «флажке» матча»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (1:0) дал комментарий по игре.

- В первую очередь надо отметить, что я доволен, конечно, именно тем, что мы выиграли и взяли три очка. Но надо отметить, что первые 45 минут для нас были обескураживающими. Не то, что мы ждали. У нас было очень мало энергии в наших действиях, мы проигрывали вторые мячи, достаточно большое количество единоборств. То, что Самара не забила мячи, нам повезло. То, что мы ушли на перерыв, имея нули на табло. Во втором тайме мы уже попытались игру перевернуть, проявить жажду борьбы. Мы играем дома, и соперник должен это чувствовать. Пусть не такое большое количество болельщиков сегодня собралось. Но так или иначе соперник должен чувствовать давление. Соответственно, мы должны в свою очередь показывать свои бойцовские качества и свой характер. Команда проявила себя хорошо, в итоге нам повезло, мы забили победный гол уже на «флажке» матча.