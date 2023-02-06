Паршивлюк — о Захаряне: «Если тобой интересуется «Челси», это не может не отвлекать любого футболиста»

Вице-капитан столичного «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о настрое Арсена Захаряна на фоне интереса лондонского «Челси».

«Если тобой интересуются команды уровня «Челси», это не может не отвлекать любого футболиста. Невозможно от этого абстрагироваться и играть в тот же футбол, в который играл. Но ведь и вся команда не так хорошо начала сезон, а 19-летний парень не может тащить на себе каждую игру», — заявил защитник в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, Захарян может сам себя накручивать вместе со непониманием перспектив трансфера, что влияет на настрой футболиста. Паршивлюк считает, что Арсен заслужил возможность следующего шага в карьере, отметив и важность хорошего окружения, чтобы полузащитника на захлебнула московская жизнь.

Напомним, что летом Арсен Захарян был близок к переезду в состав «аристократов», однако сделка сорвалась из-за трудностей с оплатой трансфера.