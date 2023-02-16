Осинькин назвал проблемную позицию «Крыльев»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал позицию в самарском клубе, которая особенно нуждается в усилении – для того, чтобы залатать эту дыру, в самарский клуб на просмотр прибыли два полузащитника – хорошо знакомый с РПЛ, но ещё достаточно молодой Александр Зуев и юниор динамовской школы Владислав Галкин.

«Понимаем, что нам для глубины состава нужен еще один крайний полузащитник - у нас ушел Данила Липовой в «Волгарь». Зуев и Галкин – нормальные футболисты, однако сравнивать их в прессе я не собираюсь. В ближайшие дни решение примем», - заявил Осинькин «РБ Спорт».

«Крылья Советов» на момент зимней паузы в РПЛ остановились на 11-м месте.