Осинькин: «Нет смысла сейчас рисковать здоровьем Писарского»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Совсем немного времени прошло с момента прошлой встречи с «Динамо». Вы никуда не уезжали и оставались здесь, в Москве. Как потренировались, в каком состоянии подходите к этому матчу?

- В общем-то в обычном режиме, учитывая, что график подготовки был такой достаточно короткий. У нас всего лишь три дня между играми, и смысла тратить два дня на переезд туда и потом обратно не было. Поэтому мы здесь в обычном режиме всё провели, дали выходной, потом провели две тренировки. В общем то все как обычно, если бы мы играли оба матча дома, они бы прошли примерно так же.

- Писарский сегодня не играет в стартовом составе «Крыльев Советов». С чем это связано? Готов ли он появиться на поле по ходу матча?

- Ему хорошо доставалось во время этих игр, и обе его замены были связаны с тем, что просто какие-то там контактные единоборства были, которые не давали ему играть. Все это накопилось, и сегодня мы решили уже не рисковать им. Выйдет ли он на замену? Мы еще не решили. Он рвался в бой и сейчас, но мы понимаем, что у нас дальше еще очень плотный календарь, три игры до перерыва. Нет смысла сейчас рисковать здоровьем.