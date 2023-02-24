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Семья Захаряна встретится с представителями «Галатасарая»

24 Февраля 2023 • 21:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Молодой игрок «Динамо» Арсен Захарян и его семья проведут новую встречу с представителями стамбульского «Галатасаря», информирует в соцсети турецкий журналист Якуп Танрыятапан.

Напомним, что переход Захаряна в стан лидера чемпионата Турции обсуждался на протяжении последних нескольких недель, однако сделки между «львами» Стамбула и «бело-голубыми» так и не произошло. Вдобавок, сам игрок и его родственники отрицали возможность перехода футболиста в Турцию..

«Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен - игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», - рассказал в недавнем прошлом его отец.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян
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