Семья Захаряна встретится с представителями «Галатасарая»

Молодой игрок «Динамо» Арсен Захарян и его семья проведут новую встречу с представителями стамбульского «Галатасаря», информирует в соцсети турецкий журналист Якуп Танрыятапан.

Напомним, что переход Захаряна в стан лидера чемпионата Турции обсуждался на протяжении последних нескольких недель, однако сделки между «львами» Стамбула и «бело-голубыми» так и не произошло. Вдобавок, сам игрок и его родственники отрицали возможность перехода футболиста в Турцию..

«Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен - игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», - рассказал в недавнем прошлом его отец.