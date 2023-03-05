Быстров: «Захарян был просто мёртвый в матче с «Крыльями Советов»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров оценил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче с «Крыльями Советов».

«Сегодня Арсен Захарян был просто мертвый. Я не знаю, чем он занимался на предсезонке и чем занимается в свободное время. С ним не первый матч такое», — заявил Быстров в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал в свой актив шесть результативных передач.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» одержало минимальную победу над «Крыльями Советов» со счетом 1:0.