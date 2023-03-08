Фролов: «Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, самые перспективные россияне были бы в Петербурге»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о перспективах российского футбола на фоне падения уровня Премьер-лиги.

«Если бы РПЛ была без легионеров, за чемпионство боролись бы «Крылья Советов»? В Ростове неплохая команда, в Краснодаре, у ЦСКА. Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге», — заявил вратарь в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, сложившаяся ситуация позволяет молодым местным игрокам получать практику, что видно по составам таких клубов, как «Спартак» и «Локомотив». Фролов выразил надежду, что эта тенденция продолжится.

Напомним, что с февраля прошлого года российский футбол отстранён от участия в международных турнирах, а иностранные игроки получили право на приостановку действующих контрактов.