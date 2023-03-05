Фомин — об игре с «Крыльями Советов»: «Недопустимо так играть при своих болельщиках»

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал игру команды в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«Будем разбирать ошибки. Понятно, что недопустимо так играть дома при своих болельщиках. Надо постараться сохранить позитив, что выиграли. Будем улучшать качество игры», — передает слова Фомина «Чемпионат».

Футболист признался, что в перерыве встречи был разговор с главным тренером Славишей Йокановичем на повышенных тонах, тренер пытался эмоционально завести команду.

«Динамо» занимает четвертую строчку в чемпионате России, набрав 32 очка. В следующем туре «бело-голубые» сыграют в гостях с «Краснодаром» (11 марта).