Лещук рассказал, кто является одним из самых обсуждаемых игроков «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук назвал одного из самых обсуждаемых игроков в раздевалке «бело-голубых».

По словам голкипера, таким футболистом является 19-летний полузащитник Арсен Захарян, с которым постоянно происходят какие-то приключения.

«За неделю несколько раз обязательно что-нибудь рассказывает. Потом долго над ним прикалываемся. Но конкретизировать не буду», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что интерес к Захаряну проявлял турецкий «Галатасарай», однако футболист решил остаться в «Динамо».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 24 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.