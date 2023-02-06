Йоканович: «Российский футбол должен оставаться в УЕФА»

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Российский футбол должен оставаться в УЕФА. После возвращения в еврокубки всё наладится. Не мне принимать решение, но России логичнее играть в Европе», — приводит слова сербского специалиста«Чемпионат».

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В конце 2022 года активно ходила информация о возможной смене конфедерации, однако была создана рабочая группа, целью которой станет обсуждение возвращения РФС в УЕФА.