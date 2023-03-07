Шалимов: «Динамо» не могло найти в себе агрессию, слишком добрая команда»

Известный специалист Игорь Шалимов высказался о результате матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов».

«Вялый первый тайм, «Динамо» не могло найти в себе агрессию, слишком добрая команда. Такое впечатление, что «бело-голубые» хотели выиграть на классе, на чистых мячах, а это не проходило», — заявил бывший футболист сборных СССР, СНГ и России в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, подопечные Игоря Осинькина заслуживали ничью в прошедшей встрече, отметив, что «Крылья» являются молодой и задорной командой, которой не хватило стабильности из-за отсутствия опыта.

Напомним, что «Динамо» выиграло с минимальным счётом, укрепившись на четвёртой строчке в турнирной таблице. Единственный гол в компенсированное время забил Константин Тюкавин.