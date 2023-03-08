Осинькин: «Футболисты, которые сыграли все три матча с «Динамо» полностью, были выхолощены»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о состоянии игроков после трёх подряд встреч со столичным «Динамо».

«Футболисты, которые сыграли все три матча с «Динамо» полностью, были выхолощены — в том числе эмоционально. В последнее время большого опыта играть такое количество игр, тем более с одной командой на определённом этапе, у нас не было», — заявил главный тренер клуба Премьер-лиги в интервью «Чемпионату».

По мнению специалиста, первый тайм матча РПЛ создал у зрителей хорошее впечатление от игры самарцев, которое, по словам Осинькина, было обманчивым. Наставник «Крыльев» считает, что вторая половина встречи в Москве была худшей из всех шести таймов против «Динамо».

Напомним, что в рамках Кубка России «Крылья Советов» одержали победу с общим счётом 3:2, а в Премьер-лиге «бело-синие» выиграли с минимальным счётом.