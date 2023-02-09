Роберто Фернандес: «Захарян может играть в любом топ-клубе, в том числе и в «Челси»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о перспективах своего одноклубника Арсена Захаряна, которым ранее интересовался «Челси».

По мнению парагвайского футболиста, 19-летний россиянин способен выступать в любом топ-клубе Европы, в том числе и в «Челси». Напомним, что трансфер молодого хавбека в лондонский клуб не состоялся из-за сложностей, которые были связаны с переводом денег.

«Мы с Арсеном в прекрасных отношениях, он замечательный человек и игрок суперуровня. Я желаю ему только самого лучшего и хочу, чтобы он заиграл в гранде», — цитирует Фернандеса РИА Новости.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.