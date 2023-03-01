Отец Захаряна — о том, что трансфер сына в «Галатасарай» сорвался из-за него: «Очередная ложь!»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию о том, что переход 19-летнего футболиста в «Галатасарай» сорвался из-за него.

«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Ещё раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — цитирует отца Захаряна Sport24.

Действующий контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл за «бело-голубых» 23 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.