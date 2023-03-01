Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Захаряна — о том, что трансфер сына в «Галатасарай» сорвался из-за него: «Очередная ложь!»

01 Марта 2023 • 15:23 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Крылья Советов
05.03 14:00

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию о том, что переход 19-летнего футболиста в «Галатасарай» сорвался из-за него.

«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Ещё раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — цитирует отца Захаряна Sport24.

Действующий контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл за «бело-голубых» 23 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Арсен Захарян Норайр Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Leonardis
01 Марта 2023 в 15:40
опять Захарян мимо... жаль...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
15:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Ожидаю, что «Црвена Звезда» не упустит возможности выкупить Раконьяца»
15:51 · Кубок России
Пономарёв: ЦСКА играл с «Краснодаром» в своё удовольствие, результат был сделан ещё в первом матче
15:39 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: Пиняев не нужен «Спартаку»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Основная цель Сутормина — биться за место в составе «Зенита»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий считает, что в российских клубах должен быть костяк из местных игроков
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Иностранцы дают «Зениту» результат в чемпионате, но в Европе достижений не было»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Отец Захаряна — о том, что трансфер сына в «Галатасарай» сорвался из-за него: «Очередная ложь!» 1
15:20 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Я перестал обращать внимание на хейт»
15:13 · Россия. Премьер-лига
Корниленко объяснил, почему «Крылья Советов» не хотели отпускать Пиняева в «Локомотив»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу
14:43 · Россия. Премьер-лига
Терюшков — о словах Дзюбы: «Сейчас надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Я не свыкся с тем, что нас забанили» 3
14:33 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Краснодар» может конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом»
14:25 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, собираются ли легионеры получать российские паспорта
14:15 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Локомотиву» всё-таки ещё чего-то не хватает»
Все новости
Рекомендуем