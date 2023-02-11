Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о технологиях на сборах команды

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов рассказал о технологиях, которые использует тренерский штаб «бело-голубых» на сборах команды в Турции.

«На тренировках на нас надеты два датчика: первый – пульсометр, второй - датчик на спине, он определяет общее расстояние, которое ты пробежал, количество спринтов», - цитирует Сазонова пресс-служба «Динамо».

Игрок добавил, что все собираемые датчиками данные поступают к главному тренеру, далее происходит анализ статистики всем тренерским штабом, они видят, у кого какая скорость, кто как устал, кто готов, больше и меньше бегает. Так и определяется индивидуальный подход к каждому игроку.

Напомним, что в РПЛ динамовцы идут на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав за 17 туров всего 29 очков.