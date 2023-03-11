Булыкин: У «Спартака» не всё хорошо в последних матчах

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался после победы «Спартака» над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Две игры с «Уралом» и «Факелом» у «Спартака» непонятные. Не все так хорошо, если в матчах с этими командами они так тяжеловато их обыгрывают. «Спартак» со своим мастерством и уровнем должен такие матчи легче выигрывать», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

После 19 туров «красно-белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 40 набранных очков. В предстоящей встрече «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».