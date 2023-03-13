Зобнин объяснил, почему «Спартак» регулярно пропускает

Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин после встречи с «Факелом» (3:2) ответил на вопрос, почему команда пропускает три матча подряд по два гола.

«Это расслабленность, будем работать над этим. Желтая перед перерывом? Я ее получил за разговоры с судьей. В целом игрой я доволен — у нас было много голевых моментов», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

После 19 туров «Спартак» идет на второй позиции в чемпионате России, набрав 40 очков.