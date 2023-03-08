Нимели: Глушаков и Ещенко очень тепло ко мне относились в «Спартаке»

Нападающий «Сурхана» Сильванус Нимели вспомнил, с кем общался во времена своего выступления за «Спартак-2».

«Я хорошо общался со многими россиянами: с Ильёй Гапоновым, Антоном Шитовым, Димой Маркитесовым. А когда меня приглашали на тренировки с основой, то очень тепло относились ко мне из россиян Ещенко и Глушаков. Ещенко называл меня машиной!» — приводит слова Нимели Metaratings.

Напомним, 24-летний форвард выступал за «Спартак-2» с 2017 по 2021 год. На данный момент Нимели защищает цвета «Сурхана» из Узбекистана, с которым подписал контракт на полтора года минувшей зимой.

Добавим, что летом 2022 года «Спартак» объявил о расформировании второй команды.