Зиньковский: «На моей позиции в «Спартаке» большая конкуренция»

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский высказался о глубине состава «красно-белых».

«Не знаю, самый ли это сильный по составу «Спартак» за последние годы, но на моей позиции большая конкуренция. Каждый хочет играть. Сейчас ещё и Мозес вернётся — конкуренция на моей позиции станет ещё сильнее», — заявил российский хавбек в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Антон Зиньковский стал футболистом «красно-белых» перед началом нынешнего сезона, проведя в рамках Премьер-лиги 16 матчей и забив два гола при одной результативной передаче.