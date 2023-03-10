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Белоус — о Промесе: «Странно предоставлять гражданство человеку, не до конца уладившему вопросы с законом»

10 Марта 2023 • 10:40 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Бывший руководитель «Москвы» Юрий Белоус поделился мнением о возможном получении нападающим «Спартака» Квинси Промесом российского гражданства. Напомним, что ранее паспорта нашей страны получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Белоус считает, что ситуации Промеса и петербургских легионеров сильно отличаются, поскольку нидерландца на родине ждёт суд.

«Не думаю, что Клаудиньо с Малкомом захотели получить паспорта из любви к России и Санкт‑Петербургу, за этим стоит что‑то более прозаическое. Но их, в отличие от Промеса, не ждёт суд на родине. Странно предоставлять гражданство человеку, не до конца уладившему вопросы с законом», — цитирует Белоуса «Матч ТВ».

Функционер подчеркнул, что в истории с Промесом необходимо дождаться официальной развязки, а также быть разборчивее с тем, кому выдавать российское гражданство.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 26 матчей, забил 18 голов и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Белоус Квинси Промес
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Марта 2023 в 10:49
ай дык ему граждансво и дык не паможец, если он выедиц за приделы.. интерпалу пофег.. а так здеся ево и так не выдадуть.. )))
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