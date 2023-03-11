Промес: «Обожаю баню»

Нидерландский игрок «Спартака» Квинси Промес рассказал о любимой русской традиции.

«Моя любимая русская традиция? Обожаю баню. Люблю расслабляться там!» - приводит слова Промеса «Чемпионат».

Сегодня во время матча с «Факелом» (3:2) Квинси Промес сумел оформить дубль и тем самым записать на свой счёт 100-й и 101-й голы за «красно-белую» команду.

Нидерландец помог «Спартаку» приблизиться к лидирующему «Зениту», которому завтра на своём поле предстоит сразиться с подмосковными «Химками». Разница между петербуржцами и москвичами составляет пять очков, их очная встреча состоится через два месяца.