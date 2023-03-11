Маслов: «Факел» играет осторожно и ждёт ошибок соперника»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов поделился мыслями о сегодняшнем сопернике «красно-белых» - воронежском «Факеле». Очная встреча между клубами состоится сегодня в 16:30 по московскому времени на «Открытие Банк Арене» в Москве.

«Главная идея этой команды — это дисциплинированная и компактная игра. Пусть и без прессинга или резких выдвижений. Игроки «Факела» на поле ждут, когда их соперники ошибутся. Играют в простой футбол с двумя нападающими, которые борются за все мячи. Даже за те, что нельзя сохранить», - рассказал Маслов в интервью клубной пресс-службе.

На данный момент воронежцы идут на грани с зоной вылета, занимая 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 сыгранных встреч. У подопечных Дмитрия Пятибратова 14 баллов.