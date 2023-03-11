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Лапочкин прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

11 Марта 2023 • 18:25 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод в матче «Спартак» - «Факел» с назначением одиннадцатиметрового удара в ворота московской команды.

«Защитник «Спартака» левой рукой отмахнулся и попал в область горла, поэтому это правильно назначенный одиннадцатиметровый удар», - приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

В данный момент игра между командами всё ещё продолжается, буквально несколько минут назад «красно-белые» сумели выйти вперёд благодаря голу Кристофера Мартинса с передачи Александра Соболева, счёт на табло 3:2.

За прямой трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Сергей Лапочкин
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