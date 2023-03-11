Промес оформил дубль, «Факел» сразу отыграл один гол

«Спартак» упрочил свой перевес над «Факелом» в матче 19-го тура Премьер-лиги. В конце первого тайма с левого фланга Квинси Промес доставил мяч в штрафную, где Георгий Джикия выиграл воздух, а Александр Соболев в борьбе с защитником переправил мяч в сетку ворот. Судья принял решение отменить взятие ворот, считая, что форвард боролся не по правилам.

В следующей атаке Промес разобрался с защитником у штрафной и метко пробил в дальний угол ворот гостей, оформив дубль - 2:0. Тут же Василий Черов доставил мяч в центр штрафной, и Хызыр Аппаев прицельно выстрелил в одно касание - 2:1 на табло.

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