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Промес оформил дубль, «Факел» сразу отыграл один гол

11 Марта 2023 • 17:20 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Факел
2-й тайм

«Спартак» упрочил свой перевес над «Факелом» в матче 19-го тура Премьер-лиги. В конце первого тайма с левого фланга Квинси Промес доставил мяч в штрафную, где Георгий Джикия выиграл воздух, а Александр Соболев в борьбе с защитником переправил мяч в сетку ворот. Судья принял решение отменить взятие ворот, считая, что форвард боролся не по правилам.

В следующей атаке Промес разобрался с защитником у штрафной и метко пробил в дальний угол ворот гостей, оформив дубль - 2:0. Тут же Василий Черов доставил мяч в центр штрафной, и Хызыр Аппаев прицельно выстрелил в одно касание - 2:1 на табло.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Хызыр Аппаев Квинси Промес
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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