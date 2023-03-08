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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Спартак» хоть и отстаёт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива»

08 Марта 2023 • 20:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Бывший игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы чемпионской гонки Российской премьер-лиги.

«Спартак» хоть и отстаёт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива. И я об этом говорил много раз. После длительной паузы мы понимали, что шесть очков отставания — они отыгрываемые. И сам «Зенит» давал и даёт нам эту интригу», — заявил эксперт в интервью«Чемпионату». По его мнению, «красно-белым» нужно лишь набирать максимум очков, напомнив и об очной встрече команд, которая состоится в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Спартак» отстаёт от лидера турнирной таблицы Премьер-лиги на восемь очков после 18 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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