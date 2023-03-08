Александр Мостовой: «Спартак» хоть и отстаёт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива»

Бывший игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы чемпионской гонки Российской премьер-лиги.

«Спартак» хоть и отстаёт от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива. И я об этом говорил много раз. После длительной паузы мы понимали, что шесть очков отставания — они отыгрываемые. И сам «Зенит» давал и даёт нам эту интригу», — заявил эксперт в интервью«Чемпионату». По его мнению, «красно-белым» нужно лишь набирать максимум очков, напомнив и об очной встрече команд, которая состоится в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Спартак» отстаёт от лидера турнирной таблицы Премьер-лиги на восемь очков после 18 туров.