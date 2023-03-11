Гладилин: «Спартаку» надо делать результат уже в первом тайме»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Факелом».

«Если спартаковцы допустят недооценку «Факела», воронежцы сразу накажут — у них хорошая, мобильная команда. Надо играть в полную силу с самого начала и делать результат уже в первом тайме», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Встреча «Спартака» и «Факела» состоится сегодня, 11 марта, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно будет следить на портале LiveResult.