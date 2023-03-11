​Абаскаль: «Жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на судейские решения»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об эпизоде с назначенным в ворота его команды пенальти в концовке первого тайма матча против «Факела».

Напомним, что одиннадцатиметровый удар был назначен после вмешательства ВАР - Данил Пруцев зацепил бороду Ираклия Квеквескири.

«То, что было после свистка, - это эмоции, которые даёт эта работа. Конечно, мне жаль, что какие-то обстоятельства, например, парикмахер или барбер могут повлиять на определённые решения, когда футболист с бородой. У нас тоже есть футболисты с бородой.

Если бы мы не проявили характер, всё могло бы сложиться иначе. Я доволен тем, как завершилась эта встреча. А эмоции – обычное проявление в таких случаях», - сказал Абаскаль на пресс-конференции.