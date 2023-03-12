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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» никто не убивает, просто виден уровень судейства — Мостовой

12 Марта 2023 • 08:03 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о судействе в матче 19-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Факелом».

«Спартак» никто не убивает — это просто эмоции, они есть у всех. Особенно когда выигрываешь такую игру. Когда ты выигрываешь, то тебе все с рук сходит. Был бы «Спартак» сейчас на таком месте, как при Ваноли, то уже оштрафовали бы Абаскаля за такое», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, в данном матче был виден низкий уровень судейства, а не предвзятое отношение к «Спартаку».

После 19 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов. Отметим, что у санкт-петербургского клуба есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль
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