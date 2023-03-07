Мостовой: «Конечно, есть шансы, что Fan ID отменят»

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой оценил возможность отмены системы Fan ID.

«Конечно, есть шансы, что Fan ID отменят. Только нам до сих пор никто не объяснил, зачем его ввели. Система существует уже полгода, а до сих пор никто не может понять, для чего», – заявил экс-полузащитник «Сельты» и «Спартака» в интервью Vprognoze.ru. По его мнению, если систему Fan ID отменят, то все сразу о ней забудут.

Напомним, что с января текущего года наличие паспорта болельщика необходимо для посещения всех матчей Российской премьер-лиги, что привело к падению посещаемости игр чемпионата.