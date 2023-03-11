​Промес: «Я уже россиянин»

Форвард «Спартака» Квинси Промес считает себя россиянином. Об этом он рассказал журналистам после субботней игры Премьер-лиги против «Факела» (победа 3:2).

«Все знают, что я гражданин Нидерландов. Я уже россиянин, с каким угодно паспортом», - сказал Промес, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ранее стало известно о том, что Министерство спорта РФ отказалось помогать «Спартаку» в вопросе с получением Квинси Промесом российского паспорта. В московском клубе намерены направить повторное обращение после завершения судебных тяжб с участием Промеса на его родине.

Квинси Промес оформил дубль в игре против «Факела» и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Премьер-лиги.